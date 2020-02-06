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На Аляске пять человек погибли при крушении самолета

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Расследованием этой авиакатастрофы займется Федеральное управление гражданской авиации США.
Разбился самолет авиакомпании Yute Air
Разбился самолет авиакомпании Yute Air
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На юго-западе Аляски не менее пяти человек погибли в результате крушение легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air. Об этом сообщает CNN в пятницу, 7 февраля.

Инцидент произошел накануне недалеко от города Тантутулиак. Известно, что на борту самолета Piper PA-32 находились четыре пассажира и один пилот.

Пока нет информации о том, что могло стать причиной крушения. Расследованием авиакатастрофы займется Федеральное управление гражданской авиации США.

Напомним, 22 января в американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли.

Также сообщалось, о падении легкомоторного самолета в Австралии. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила. Тогда погибли два человека.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, Аляска, погибли, погибшие, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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