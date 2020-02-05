В Молдове консула Украины подозревают в изнасиловании – СМИ

Причастным к преступлению является дипломат Александр Сторожук – украинский консул в городе Бельцы утверждают источники.

Сотрудника консульства Украины в молдавском городе Бельцы подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.Об этом накануне сообщило издание nordnews.md со ссылкой на источники из местной прокуратуры и Инспектората полиции.

Утверждается, что преступление произошло в ночь на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Девушка подверглась сексуальному насилию со стороны двух лиц в возрасте 37 и 38 лет.

Один из мужчин был задержан правоохранительными органами. А второго еще не задержали, учитывая, что у него дипломатический иммунитет. Источники сообщают, что причастным к преступлению является дипломат Александр Сторожук – украинский консул в Бельцах.

Предварительно, несовершеннолетняя родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.

Телеканал TV8 со ссылкой на украинское консульстве в Бельцах сообщает, что все обстоятельства этого дела выясняются компетентными органами

"В настоящее время консул не арестован и не обвиняется. Мы не можем комментировать это дело до тех пор, пока не будет завершено расследование или пока не будет объявлено решение правоохранительных органов", – заявили в консульстве.

А по данным издания esp.md консула Александра Сторожука уже отстранили от должности и открыли дисциплинарное производство. Также власти Модовы попросили его не покидать страну во время следствия.

Напомним, в 2019 году в Украине было зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние. Эта в два раза превышает показатель за 2018 год.

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