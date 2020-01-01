США ликвидировали одного из лидеров “Аль-Каиды”: детали

Спецслужбы ликвидировал Касима аль-Рими.

Американские власти сообщили об успешной спецоперации по ликвидации одного из лидеров террористическойй организации “Аль-Каида” Касима аль-Рими.

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Об этом заявил Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что аль-Рими ликвидировали на Аравийском полуострове (AQAP).

По распоряжению президента Дональда Трампа США провели антитеррористическую операцию в Йемене, результатом которой стала успешная ликвидация Касима аль-Рими, основателя и лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, а также заместителя лидера "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири, - говорится в сообщении Белого дома.

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Известно, что убитый аль-Рими вступил в "Аль-Каиду" в 1990-х годах. Тогда он работал на Усаму бен Ладена в Афганистане. Когда аль-Рими возглавил "Аль-Каиду" на Аравийском полуострове, эта организация совершала жестокие расправы над жителями Йемена, а также пыталась вдохновить своих сторонников атаковать США.

Сообщается, что ликвидация аль-Рими минимизирует опасность от “Аль-Каиды” для США и союзников.

Мы в дальнейшем будем защищать американский народ, преследуя и устраняя террористов, стремящихся нам навредить, - заявил Трамп.

Напомним, в США задержали главаря ячейки "Аль-Каиды". Мужчина был арестован в Аризоне по запросу властей Ирака, где его подозревают в терроризме.

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