Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Умер киллер наркобарона Эскобара

Комментариев: 0
Киллер наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес умер от рака в Колумбии на 55-м году жизни. По его признанию, он лично убил более 250 человек.
Попай уверял, что по приказу наркобарона убил бы и собственного отца
Попай уверял, что по приказу наркобарона убил бы и собственного отца
youtube.com

Личный киллер наркобарона Пабло Эскобара - Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попай скончался в столице Колумбии Боготе в больнице. У Веласкеса был рак пищевода. О его смерти говорится в сообщении Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем Колумбии в Twitter.

"Джон Хайро Веласкес Васкес "Попай" скончался сегодня утром в Национальном институте рака. Осужденный был госпитализирован с раком желудка 31 декабря 2019 года", - опубликовал заявление Институт в соцсети.

Мужчине было 54 года.

Веласкес был осужден за соучастие в убийстве журналиста. В тюрьме он просидел 22 года и был освобожден досрочно.

Выйдя на свободу, Попай снялся в кино, стал видеоблогером (рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии), писал книги. Очень хотел заняться политикой.

По словам киллера, лично он убил более 250 человек, а всего на счету наркокартеля Эскобара более 50 тысяч жизней. Попай утверждал, что по приказу Эскобара убил бы собственного отца, не задумываясь.

Наркобарон Пабло Эскобар. youtube.com 
 

Напомним, что брат наркобарона обвинил Илона Маска в краже дизайна огнемета.

Также Korrespondent.net писал, что появилось видео подрыва дома Пабло Эскобара в Колумбии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рак, смерть, Колумбия, умер, Эскобар, киллер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь