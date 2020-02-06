Умер киллер наркобарона Эскобара

Киллер наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес умер от рака в Колумбии на 55-м году жизни. По его признанию, он лично убил более 250 человек.

Попай уверял, что по приказу наркобарона убил бы и собственного отца youtube.com

Личный киллер наркобарона Пабло Эскобара - Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попай скончался в столице Колумбии Боготе в больнице. У Веласкеса был рак пищевода. О его смерти говорится в сообщении Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем Колумбии в Twitter.

"Джон Хайро Веласкес Васкес "Попай" скончался сегодня утром в Национальном институте рака. Осужденный был госпитализирован с раком желудка 31 декабря 2019 года", - опубликовал заявление Институт в соцсети.

Мужчине было 54 года.

Веласкес был осужден за соучастие в убийстве журналиста. В тюрьме он просидел 22 года и был освобожден досрочно.

Выйдя на свободу, Попай снялся в кино, стал видеоблогером (рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии), писал книги. Очень хотел заняться политикой.

По словам киллера, лично он убил более 250 человек, а всего на счету наркокартеля Эскобара более 50 тысяч жизней. Попай утверждал, что по приказу Эскобара убил бы собственного отца, не задумываясь.

Наркобарон Пабло Эскобар. youtube.com

Напомним, что брат наркобарона обвинил Илона Маска в краже дизайна огнемета.

Также Korrespondent.net писал, что появилось видео подрыва дома Пабло Эскобара в Колумбии.

#ComunicadoDePrensa El INPEC informa que Jhon Jairo Vel'asquez V'asquez, alias “Popeye” falleci'o en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/acjCv5LN9s — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) February 6, 2020

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