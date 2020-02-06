Умер киллер наркобарона Эскобара
Личный киллер наркобарона Пабло Эскобара - Джон Хайро Веласкес по прозвищу Попай скончался в столице Колумбии Боготе в больнице. У Веласкеса был рак пищевода. О его смерти говорится в сообщении Национального института пенитенциарных учреждений и тюрем Колумбии в Twitter.
"Джон Хайро Веласкес Васкес "Попай" скончался сегодня утром в Национальном институте рака. Осужденный был госпитализирован с раком желудка 31 декабря 2019 года", - опубликовал заявление Институт в соцсети.
Мужчине было 54 года.
Веласкес был осужден за соучастие в убийстве журналиста. В тюрьме он просидел 22 года и был освобожден досрочно.
Выйдя на свободу, Попай снялся в кино, стал видеоблогером (рассказывал подписчикам о реинтеграции в общество и раскаянии), писал книги. Очень хотел заняться политикой.
По словам киллера, лично он убил более 250 человек, а всего на счету наркокартеля Эскобара более 50 тысяч жизней. Попай утверждал, что по приказу Эскобара убил бы собственного отца, не задумываясь.
Напомним, что брат наркобарона обвинил Илона Маска в краже дизайна огнемета.
Также Korrespondent.net писал, что появилось видео подрыва дома Пабло Эскобара в Колумбии.
#ComunicadoDePrensa El INPEC informa que Jhon Jairo Vel'asquez V'asquez, alias “Popeye” falleci'o en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/acjCv5LN9s— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) February 6, 2020
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