На заблокированном в Японии круизном лайнере бушует эпидемия коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess число зараженных увеличивается с каждым днем.

Только за один день на круизном лайнере Diamond Princess число инфицированных увеличилось более чем на 40 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Японии, передает Deutsche Welle.

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Так, случаи заражения были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы.

В японском Минздраве рассказали, что тестирование людей на судне будет продолжено в случае выявления лиц с симптомами вируса. Новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.

Также сообщается о резком ухудшении настроения почти 3700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, которых в целях предосторожности держат в каютах и выпускают на палубу на свежий воздух лишь на небольшой период времени.

На круизном лайнере находятся также 24 россиянина, 26 украинцев и 10 немцев. Инфицированных среди них нет.

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Напомним, ранее сообщалась, что Япония подключит армию для помощи судну с больными коронавирусом.

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