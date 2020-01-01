На заблокированном в Японии круизном лайнере бушует эпидемия коронавируса
Только за один день на круизном лайнере Diamond Princess число инфицированных увеличилось более чем на 40 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Японии, передает Deutsche Welle.
Читай также: Си Цзиньпин и Трамп обсудили коронавирус в Китае
Так, случаи заражения были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы.
В японском Минздраве рассказали, что тестирование людей на судне будет продолжено в случае выявления лиц с симптомами вируса. Новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.
Также сообщается о резком ухудшении настроения почти 3700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, которых в целях предосторожности держат в каютах и выпускают на палубу на свежий воздух лишь на небольшой период времени.
На круизном лайнере находятся также 24 россиянина, 26 украинцев и 10 немцев. Инфицированных среди них нет.
Читай также: Коронавирус в Китае: число жертв превысило 630
Напомним, ранее сообщалась, что Япония подключит армию для помощи судну с больными коронавирусом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.