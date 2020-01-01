Могли б Украину приплести: На росТВ раскрыли “тайну коронавируса”

Ведущий на полном серьезе говорил о причастности Трампа к эпидемии.

Российские пропагандисты из Первого канала выпустили сюжет о коронавирусе в Китае. Россияне построили странную логическую цепочку и связали распространение вируса с президентом США Дональдом Трампом. Соцсети в недоумении.

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По мнению автора сюжета, связь распространения болезни с Дональдом Трампом заключается в этимологии слова “коронавирус”. Журналист на полном серьезе говорит, что слово "корона", которое присутствует в названии коронавируса.

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Это связали с тем, что до своего избрания президентом Трамп был известен как учредитель Всемирного конкурса красоты, на котором он раздавал короны победительницам. По мнению пропагандиста росТВ, этот факт указывает на то, что именно Дональд Трамп виновен в эпидемии смертельной болезни, которая должна ослабить Китай как главного конкурента на мировом рынке.

Пользователи сети в неумении. Многие пишут, что это “дедуктивный метод” должен войти в учебники по психиатрии. Надо сказать, что комментаторы были оригинальнее авторов этого сюжета.

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Напомним, Кравчук на росТВ сделал заявление. Первый президент Украины сделал скандальное заявление.

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