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В Польше украинцев задержали на угнанном автомобиле

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Автомобиль был угнан на территории Германии и уже через несколько часов задержан на западе Польши.
Пограничники задержали украинцев
Пограничники задержали украинцев
nadodrzanski.strazgraniczna.pl

На границе Германии и Польши задержали двух украинцев, которые ехали на угнанном в Германии Mercedes. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-службу польских пограничников.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник в районе деревни Сьвецько в Любуского воеводстве на западе страны. Польско-немецкий патруль остановил легковой автомобиль Mercedes E220 для проверки. Автомобиль на немецкий регистрации въехал в Польшу из Германии.

За рулем автомобиля был 25-летний гражданин Украины. С ним путешествовал его 32-летний соотечественник.

"Во время контроля водитель не хотел показывать документы на транспортное средство. Он сказал, что не знает, кто является владельцем авто", - сказала Конечняк.

Во время проверки в базах данных оказалось, что машину несколько часов назад похитили в Германии.

Водителя с пассажиром задержали для дальнейших разъяснений. Похищенное транспортное средство изъяли. Его стоимость оценили примерно в 47 тысяч евро.

 

 

Ранее сообщалось, что киевлянин угнал машину из автосалона. Полицейские догнали злоумышленника в Вышгороде. 

Напомним, СБУ задержала 13 членов группировки, которые угоняли элитные авто по всей Украине. За возврат машин владельцам преступники требовали выкуп.

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Теги: Польша, Германия, украинцы, угон, задержание, авто
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Источник: korrespondent.net

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