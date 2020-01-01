Автомобиль был угнан на территории Германии и уже через несколько часов задержан на западе Польши.

На границе Германии и Польши задержали двух украинцев, которые ехали на угнанном в Германии Mercedes. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-службу польских пограничников.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник в районе деревни Сьвецько в Любуского воеводстве на западе страны. Польско-немецкий патруль остановил легковой автомобиль Mercedes E220 для проверки. Автомобиль на немецкий регистрации въехал в Польшу из Германии.

За рулем автомобиля был 25-летний гражданин Украины. С ним путешествовал его 32-летний соотечественник.

"Во время контроля водитель не хотел показывать документы на транспортное средство. Он сказал, что не знает, кто является владельцем авто", - сказала Конечняк.

Во время проверки в базах данных оказалось, что машину несколько часов назад похитили в Германии.

Водителя с пассажиром задержали для дальнейших разъяснений. Похищенное транспортное средство изъяли. Его стоимость оценили примерно в 47 тысяч евро.

Cмотрите фотогалерею: В Польше украинцев задержали на угнанном автомобиле

Ранее сообщалось, что киевлянин угнал машину из автосалона. Полицейские догнали злоумышленника в Вышгороде.

Напомним, СБУ задержала 13 членов группировки, которые угоняли элитные авто по всей Украине. За возврат машин владельцам преступники требовали выкуп.

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