В Польше за год выявили 13 тысяч нелегальных рабочих из Украины
Польские правоохранители в 2019 году выявили более 13 тысяч граждан Украины, которые нелегально работали на территории этой страны. Об этом сообщает Польское радио в пятницу, 7 февраля.
Отмечается, что за прошлый год в Польше всего было выявлено более 14,7 тысячи иностранцев, которые работали нелегально. И подавляющее количество из них составили украинцы – 13,3 тысячи человек. Также среди нелегальных рабочих лидируют грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243.
Также в 2019 году были зафиксированы 26,6 тысячи иностранцев, нарушивших правила пребывания в Польше.
Ранее стало известно, что Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде. В прошлом году количество отказов гражданам Украины составило 58,5 тысячи. Это на четверть больше, чем в 2018 году.
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