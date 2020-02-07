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В Польше за год выявили 13 тысяч нелегальных рабочих из Украины

Комментариев: 2
Граждане Украины составляют абсолютное большинство среди нелегальных работников на территории Польши.
Польские пограничники регулярно обнаруживают нелегальных рабочих из Украины
Польские пограничники регулярно обнаруживают нелегальных рабочих из Украины
nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Польские правоохранители в 2019 году выявили более 13 тысяч граждан Украины, которые нелегально работали на территории этой страны. Об этом сообщает Польское радио в пятницу, 7 февраля.

Отмечается, что за прошлый год в Польше всего было выявлено более 14,7 тысячи иностранцев, которые работали нелегально. И подавляющее количество из них составили украинцы – 13,3 тысячи человек. Также среди нелегальных рабочих лидируют грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243.

Также в 2019 году были зафиксированы 26,6 тысячи иностранцев, нарушивших правила пребывания в Польше.

Ранее стало известно, что Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде. В прошлом году количество отказов гражданам Украины составило 58,5 тысячи. Это на четверть больше, чем в 2018 году.

Каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет  опрос

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Теги: Украина, Польша, Трудовая миграция, нелегалы, украинцы, рабочие, пограничники, украинские рабочие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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xapi3mat    07.02.2020, 16:36
Оценка:  +1
xapi3mat
уже можна туда и не ехать, если учесть расходы на пребывание и транспорт
Антибес    07.02.2020, 16:12
Оценка:  +2
Антибес
Есть чем гордиться?Всё это отлично лечится драгоновскими штрафами для работадателей и депортацией для наших"нерабов"с последующим запретом на въезд в ЕС сроком на 10 лет.
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