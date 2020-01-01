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Мужчина хотел спасти соседа от собак и застрелил его

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Американец хотел спасти соседа от напавших на него питбулей и случайно застрелил из арбалета.
В соседней комнате находился ребенок
В соседней комнате находился ребенок
10news.comws.com

Житель американского города Адамс в штате Массачусетс случайно застрелил из арбалета своего соседа, на которого напали две собаки, пишет News Week.

Американец услышал сильный шум и выглянул на улицу. Он увидел, что его соседа атаковали два агрессивных питбуля, а человек пытался укрыться от них в доме.

Мужчина взял арбалет, прицелился и выпустил стрелу. Он хотел попасть в животных, но стрела ранила одну собаку, прошла через дверь и угодила в соседа.

Приехавшим на вызов полицейским пришлось застрелить питбулей, которые начали бросаться на них. В доме они обнаружили мужчину со стрелой в теле. Он был мертв.

Отмечается, что в соседней комнате находился ребенок, который не пострадал.

Полицейские считают, что американец погиб в результате несчастного случая. Убивший его сосед сотрудничает со следствием.

Напомним, что во Франции врачи спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове.

Также мы сообщали, что в Борисполе чиновницу ранили стрелой из арбалета.
 

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Теги: США, смерть, собаки, убийство, нападение, умер, соседи, Питбуль
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Источник: korrespondent.net

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