Выживший пассажир рассказал о крушении самолета в Стамбуле
Пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Pegasus Альпер Кулу рассказал, что лайнер трясло весь полет, прежде чем он разбился во время посадки в аэропорту Стамбула Сабиха Гекчен, передает BBC News.
"Наша скорость при приземлении была выше, чем обычно. После посадки прозвучало объявление: "Вы можете включить свои мобильные телефоны. Добро пожаловать в Стамбул". Самолет несколько раз качнулся влево и вправо. Затем он подскочил и падал где-то 40 метров, будто-то с холма, потом он разбился на три части", - делится мужчина.
Кулу одним из первых вышел из самолета. На месте крушения первыми прибыли пожарные. Они говорили в мегафон, что из-за разлива топлива самолет может взорваться, и призывали быстрее эвакуироваться.
Мужчине удалось выбраться на холм со сломанной рукой, где его ожидали медики. Однако, по его словам, на борту оставались люди с более серьезными травмами.
Смертельная посадка самолета в Стамбуле произошла в среду, 5 февраля. На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек. Предварительная причина аварии - плохие погодные условия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet