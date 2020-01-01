Выживший пассажир рассказал о крушении самолета в Стамбуле

Альпер Кулу одним из первых вышел из самолета. На месте крушения первыми прибыли пожарные.

Пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Pegasus Альпер Кулу рассказал, что лайнер трясло весь полет, прежде чем он разбился во время посадки в аэропорту Стамбула Сабиха Гекчен, передает BBC News.

"Наша скорость при приземлении была выше, чем обычно. После посадки прозвучало объявление: "Вы можете включить свои мобильные телефоны. Добро пожаловать в Стамбул". Самолет несколько раз качнулся влево и вправо. Затем он подскочил и падал где-то 40 метров, будто-то с холма, потом он разбился на три части", - делится мужчина.

Кулу одним из первых вышел из самолета. На месте крушения первыми прибыли пожарные. Они говорили в мегафон, что из-за разлива топлива самолет может взорваться, и призывали быстрее эвакуироваться.

Мужчине удалось выбраться на холм со сломанной рукой, где его ожидали медики. Однако, по его словам, на борту оставались люди с более серьезными травмами.

Смертельная посадка самолета в Стамбуле произошла в среду, 5 февраля. На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек. Предварительная причина аварии - плохие погодные условия.

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