Турция договорилась с Россией по Идлибу

Анкара провела успешные переговоры с российскими воеными на фоне окружения турецких постов в Идлибе.

Турецкая армия пообещала мощный ответ на любые обстрелы и атаки в Сирии

представитель Министерства национальной обороны Турции Олджай Денизер сообщил, что все наблюдательные посты их армии в Идлибе продолжат функционировать в соответствии с Астанинскими договоренностями с РФ и Ираном, несмотря на то, что на днях президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти договоренности мертвыми. Об этом сообщает Anadolu.

Денизер отметил, что в координации действий с российской стороной нет никаких проблем.

На фоне наступления на Идлиб три из 12 наблюдательных пунктов ВС Турции (9,8 и 7) в Идлибе оказались в окружении сил Асада, сказал он.

Турецкая армия даст мощный ответ на любые обстрелы и атаки в Сирии, говорит Денизер.

Представитель Минобороны напомнил, что сторонники режима Башара Асада 3 февраля обстреляли из артиллерии турецких военных, направленных в регион для обеспечения безопасности мирного населения. ВС Турции нанесли ответный удар.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что в случае необходимости силы режима Асада будут отброшены на исходные позиции за пределы Идлибской зоны деэскалации, Денизер подчеркнул, что части ВС Турции готовы к выполнению всех поставленных задач в Идлибе.

Ранее сообщалось, что крупная турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией и вошла в провинцию Идлиб. Колонна состояла из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии. Он заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet