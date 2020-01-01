Противник Трампа внутри Республиканской партии выбыл из президентской гонки

Такое решение Уильям Джозеф Уолш принял после поражения действующему президенту на кокусе в штате Айова.



Бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.

"Это не партия, это культ", - объявил политик в интервью CNN в пятницу, 7 февраля.

По его словам, действующий президент США республиканец Дональд Трамп не может проиграть на первичных выборах, поэтому нет причин, по которым он или любой другой кандидат должны продолжить борьбу.

О своем решении Уолш сообщил после прошедших в штате Айова партсобраний республиканцев. По итогам подсчета всех голосов, Трампа поддержали 97,15% однопартийцев.

Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс республиканец Уильям Флойд Уэлд набрали чуть более 1% голосов каждый.

Напомним, президента США пройдут 3 ноября. 3 февраля в стране стартовал первый этап предварительных выборов президента – кокусы.

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