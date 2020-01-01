Канада подала иск к Ирану за сбитый самолет МАУ

Коллективный иск подали родственники жертв авиакатастрофы, которые требуют компенсации в 1,1 млрд долларов.



Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции 8 января, сообщает Reuters.

Коллективный иск подали родственники жертв авиакатастрофы, которые требуют компенсации в 1,1 млрд долларов (около 1,5 млрд канадских долларов). Ответчиками выступают сам Иран, а также его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, в том числе генерал Амир Али Хаджизаде, руководящий ВВС страны.

В иске отмечается, что, по предварительным данным, крушение лайнера было "намеренным и сознательным актом терроризма".

Заявители не раскрывают имя ведущего истца, "чтобы не создавать риск для здоровья и жизни для его семьи со стороны иранского режима".

Отмечается, что иск подали 24 января в Торонто. По словам адвоката Джона Арнольда, документ находится в процессе передачи Тегерану.

Напомним, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Иран предложил компенсацию семьям жертв катастрофы самолета МАУ в сумме 80 тысяч долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что этого мало и Украина будет требовать компенсации в большем размере.

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