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Трамп уволил посла США в ЕС

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Гордон Сондленд дал показания в ходе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Посол США в ЕС Гордон Сондленд
Посол США в ЕС Гордон Сондленд

Президент США Дональд Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление диппредставителя.
 
"Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, государственному секретарю Майку Помпео за его постоянную поддержку, а также профессионалам миссии США в Европейском Союзе", - отметил Сондленд.
 
Издание считает, что причиной увольнения являются показания посла в рамках импичмента.

Ранее сообщалось, что из Белого дома уволили эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который дал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента.

Напомним, 5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

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Теги: США, ЕС, посол, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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