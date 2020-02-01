На круизном лайнере в Японии новые заражения коронавирусом

Болезнь выявили еще у трех людей, которые находятся на лайнере Diamond Princess. Общее число заболевших на судне выросло до 64 человек.

Еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, подтвердили заражение новым типом коронавируса. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает агентство Кyodo News со ссылкой на минздрав Японии.

Таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек. Гражданство заболевших пока не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о 61 подтвержденном случае заражения коронавирусом.

Пассажиры круизного лайнера рассказали, как живут в карантине

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

Как известно, на борту заблокированного лайнера в Японии 25 украинцев.

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