На круизном лайнере в Японии новые заражения коронавирусом
Еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в Японии, подтвердили заражение новым типом коронавируса. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает агентство Кyodo News со ссылкой на минздрав Японии.
Таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек. Гражданство заболевших пока не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось о 61 подтвержденном случае заражения коронавирусом.
Пассажиры круизного лайнера рассказали, как живут в карантине
Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.
Как известно, на борту заблокированного лайнера в Японии 25 украинцев.
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