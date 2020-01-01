Зафиксирована первая смерть американца от коронавируса

60-летний американец умер в больнице Уханя.

От коронавируса умер первый гражданин США EPA/UPG

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В больнице Цзиньинтань китайского города Ухань скончался 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает Reuters/

Официально о смерти американца сообщил 8 февраля представитель посольства США в Пекине.

Всего в этой больнице находятся 19 иностранных граждан, зараженных коронавирусом.

По последним данным, число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек.