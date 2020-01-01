Зафиксирована первая смерть американца от коронавируса
60-летний американец умер в больнице Уханя.
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В больнице Цзиньинтань китайского города Ухань скончался 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает Reuters/
Официально о смерти американца сообщил 8 февраля представитель посольства США в Пекине.
Всего в этой больнице находятся 19 иностранных граждан, зараженных коронавирусом.
По последним данным, число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек.
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