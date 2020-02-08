Массовая драка в Казахстане: 11 погибших и 40 пострадавших

Межэтнический конфликт вспыхнул на юге Казахстана.

Вечером 7 февраля в селе Масанчи на юге Казахстана произошла массовая драка. Полицейские Жамбылской области, где находится это село, заявили, что сельчане забросали камнями полицейский автомобиль, а позже сообщили о драке, по факту которой было начато расследование.

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"7 февраля в 19.00 часов в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступила информация о том, что около аула Масанчи Кордайского района дерутся более 70 человек. Туда оперативно направлены были сотрудники полиции. Люди снимали события на видео и рассылали по социальным сетям. Более 300 человек прибыли из других аулов и присоединились к драке", - сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

В департаменте полиции региона утверждалось, что конфликт локализован и ситуация находится под контролем. Официальный пресс-релиз ДП разослало после того, как в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в двух селах Кордайского района – Сортобе и Масанчи вспыхнул межэтнический конфликт.

Позже председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, который живет в Сортобе, рассказал, что вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается.

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"Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба – прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию", - заявил Дауров.

Позже он сообщил, что избит, а все село горит и подверглось погрому.

"В 5.25 ОМОН из Алматы, военные прибыли и сразу взяли на контроль всю обстановку. Но они это сделали с задержкой на целые сутки. Если бы сутки назад в сетях уже все было, мы бы избежали этой беды и спасли эти человеческие жизни. Но сейчас ОМОН на каждом углу, в каждом селе и контролируют ситуацию. По погибшим сейчас точной цифры нет. Но где-то от 8 до 11 человек. Создана комиссия. Они сейчас проводят расследование и собирают сведения о погибших. Раненых очень много. Больницы переполнены", - сообщил Дауров в субботу, 8 февраля.

Член депутатской группы мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Шакир Хахазов, комментируя слова Даурова, заявил, что ситуация иная, чем описал глава ассоциации дунган, добавив, что в ситуации нужно разбираться.

В Сети также стали появляться видео с места событий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане потерпел крушение самолет.