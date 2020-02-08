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В Таиланде военный расстрелял 12 человек в торговом центре

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Идет спецоперация по задержанию стрелка.
Военный открыл стрельбу по прохожим и посетителям торгового центра
Военный открыл стрельбу по прохожим и посетителям торгового центра
khaosodenglish.com/

В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре, сообщает Би-би-си. По данным издания Bangkok Post, погибли не менее 12 человек.

Фото подозреваемого из соцсети
Фото подозреваемого из соцсети
twitter.com

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Солдат, опознанный как сержант Джаккрапант Томма, украл авто с базы и отправился на северо-восток города. По словам следователей, позже Джаккрапан зашел в местное отделение торгового центра Terminal 21 и застрелил покупателей.

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Представитель полиции посоветовала общественности отойти от мест проведения мероприятий, оставаться дома и подчиняться указаниям сотрудников службы безопасности. Группа полицейских коммандос также была доставлена ​​по воздуху из Бангкока на вертолете для операции по задержанию военного.

Сам военный выложил фото с места преступления на своей страничке.

Он опубликовал несколько фотографий и видео своей атаки на свой аккаунт в социальной сети, а также обновления в тексте.

“Я устал, - сказал Джаккакрапант в камеру, одетый в военный шлем и униформу, - я больше не могу двигать пальцем“.

“Должен ли я сдаться?“ - написал он около 7 вечера. 

По предварительным данным с места происшествия, в число погибших входят мотоциклист, водитель такси и студент. Видеоролики, опубликованные очевидцами в социальных сетях, показывают, что Джаккрапант стреляет из ружья в толпу и машины возле торгового центра.

Напомним, ранее сообщалось, что был задержан тайский “Джек Потрошитель“.

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Теги: Таиланд, стрельба, фото, видео
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