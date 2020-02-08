В Таиланде военный расстрелял 12 человек в торговом центре

Идет спецоперация по задержанию стрелка.

Военный открыл стрельбу по прохожим и посетителям торгового центра khaosodenglish.com/

В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре, сообщает Би-би-си. По данным издания Bangkok Post, погибли не менее 12 человек.

Фото подозреваемого из соцсети twitter.com

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Солдат, опознанный как сержант Джаккрапант Томма, украл авто с базы и отправился на северо-восток города. По словам следователей, позже Джаккрапан зашел в местное отделение торгового центра Terminal 21 и застрелил покупателей.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช



Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

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Представитель полиции посоветовала общественности отойти от мест проведения мероприятий, оставаться дома и подчиняться указаниям сотрудников службы безопасности. Группа полицейских коммандос также была доставлена ​​по воздуху из Бангкока на вертолете для операции по задержанию военного.

Сам военный выложил фото с места преступления на своей страничке.

Он опубликовал несколько фотографий и видео своей атаки на свой аккаунт в социальной сети, а также обновления в тексте.

“Я устал, - сказал Джаккакрапант в камеру, одетый в военный шлем и униформу, - я больше не могу двигать пальцем“.

“Должен ли я сдаться?“ - написал он около 7 вечера.

"I can't lift my finger," Cpl. Jakkrapanth Thomma complains in a video posted to his Facebook during his shooting rampage in Korat. Police say he killed at least 12 people. #กราดยิง



Story: https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/03su93UPwT — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

По предварительным данным с места происшествия, в число погибших входят мотоциклист, водитель такси и студент. Видеоролики, опубликованные очевидцами в социальных сетях, показывают, что Джаккрапант стреляет из ружья в толпу и машины возле торгового центра.

Напомним, ранее сообщалось, что был задержан тайский “Джек Потрошитель“.