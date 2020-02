В Таиланде военный расстрелял 12 человек

В городе Корат на северо-востоке Таиланда военнослужащий устроил стрельбу и убил не менее 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что сначала военный застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21, где открыл огонь по посетителям.

Мужчина, предположительно, взял заложников. Общее количество пострадавших уточняется.

Уже известно имя злоумышленника. Это капрал Джакрапант Томма. Он транслировал свои действия в торговом центре в Facebook Live и сделал селфи с винтовкой. В одной из записей он говорит о том, что очень устал. Вскоре его страница была отключена.

О мотивах действий военнослужащего пока не сообщается.

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15