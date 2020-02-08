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В Таиланде военный расстрелял 12 человек

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Военнослужащий застрелил своего командира и двух других солдат, а затем приехал в торговый центр, где открыл огонь по посетителям.

В городе Корат на северо-востоке Таиланда военнослужащий устроил стрельбу и убил не менее 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что сначала военный застрелил своего командира и двух других солдат на базе, а затем угнал автомобиль Humvee, приехал в торговый центр Terminal 21, где открыл огонь по посетителям.

Мужчина, предположительно, взял заложников. Общее количество пострадавших уточняется.

Уже известно имя злоумышленника. Это капрал Джакрапант Томма. Он транслировал свои действия в торговом центре в Facebook Live и сделал селфи с винтовкой. В одной из записей он говорит о том, что очень устал. Вскоре его страница была отключена.

О мотивах действий военнослужащего пока не сообщается.

Ранее в Афганистане несколько солдат расстреляли своих сослуживцев на блокпосту, и ушли к боевикам движения "Талибан". Тогда погибли 25 военных.

В Китае мужчина захватил заложников: его застрелила полиция

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Теги: Таиланд, видео, стрельба, заложники, убийство, военные, военный, военнослужащие
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Источник: korrespondent.net

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