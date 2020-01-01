Во время религиозной процессии в Индии прогремел взрыв
Полиция сообщила, что два человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва фейерверка во время религиозного шествия в Пенджабе в субботу.
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Инцидент произошел во время религиозного шествия "Нагар Киртан" возле деревни Паху в районе Тарн Таран. Полиция сообщила, что искры, возникающие в результате взрыва петард, упали на тракторную тележку, которая везла огромную кучу фейерверков, вызвав большой взрыв.
Министр Пенджаба Амариндер Сингх попросил провести "тщательное расследование" инцидента. Он также объявил о безвозмездном предоставлении выплат для семей погибших и бесплатном лечении раненых, которые были помещены в больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае прогремел взрыв в больнице.
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