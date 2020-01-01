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Тайский стрелок убил 17 человек и взял в заложники 16

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Военный, устроивший стрельбу, удерживает заложников в торговом центре.
Военный является профессиональным стрелком
Военный является профессиональным стрелком
khaosodenglish.com/

Количество жертв стрелка в торговом центре Terminal 21 в Таиланде достигло 17. Также известно о раненых, но их число не называется.

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Военный Джакрапант Томма забаррикадировался с заложниками на 4 этаже торгового центра, потому спецназ не может атаковать. Идут переговоры, на место стрельбы привезли мать военного.

СМИ сообщают, что военный убил своего командира и еще двух солдат, похитив из военной части не менее 700 патронов. Томма - профессиональный стрелок, был неоднократно награжден на соревнованиях по стрельбе. 

Также Томма использовал гранатомет, выстрелив в торговый центр, после чего начал стрельбы из винтовки.

Периодически стрелок выходил в прямой эфир на Facebook и рассказывал, что измотан стрельбой по людям, спрашивая у зрителей, сдаваться ли ему.

Его мотивы остаются неясными, хотя солдат перед отправкой отправил несколько бессвязных сообщений.

“Они думают, что могут разбогатеть на коррупции и воспользоваться другими людьми, чтобы принести с собой деньги, чтобы тратить их в аду?“ - писал сегодня Джаккрапант.

Напомним, ранее сообщалось, что при стрельбе в Германии погибли шесть человек.

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Теги: стрельба, Таиланд, торговый центр
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