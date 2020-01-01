Возле населенного пункта Кал столкнулись две легковушки, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами.

Участок трассы М3 был перекрыт на несколько часов Скриншот

В Венгрии произошло масштабное ДТП на трассе М3 с участием пяти транспортных средств. Погибли двое граждан Украины, еще семь пострадали, сообщил накануне канал AgriaTV.

Отмечается, что утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту вблизи населенного пункта Кал столкнулись два легковых автомобиля, в которые позже врезался микроавтобус с украинскими номерами. Он вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки транспортных средств.

В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй – в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.

Участок трассы был перекрыт на несколько часов.

Cмотрите фотогалерею: В Венгрии в масштабном ДТП погибли два украинца

Ранее в Мелитопольском районе Запорожской области перевернулась маршрутка с пассажирами. Пять человек были госпитализированы.

Также стало известно, что в Бахчисарайском районе аннексированного Крыма произошла дорожная авария, в которой погибли три человека.

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