Беспорядки в Казахстане: пострадали 127 человек

В результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины.

В результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана пострадали 127 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны в субботу, 8 февраля.

"127 человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе девять – в реанимации, 18 готовятся к выписке", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что с помощью санавиации шесть человек госпитализированы в клиники Алматы человек. Сто человек осмотрены и находятся на амбулаторном наблюдении.

Ранее стало известно о массовых драках в Казахстане. Они произошли недалеко от казахстанско-кыргызской границы. Погибли восемь человек.

Позже на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что в результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины.

Силовики утверждают, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

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