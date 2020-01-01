В Боснии трое украинцев ограбили 23 банкомата Сбербанка

Украинцы за 53 часа ограбили 23 банкомата и похитили по меньшей мере 2,7 млн конвертируемых марок – более 37 млн гривен.

Трое граждан Украины ограбили десятки банкоматов российского Сбербанка в Боснии и Герцеговине. Об этом накануне сообщило издание Zurnal.

Утверждается, что украинцы за 53 часа ограбили 23 банкомата и похитили по меньшей мере 2,7 млн конвертируемых марок – более 37 млн гривен.

Они ограбили банкоматы в Брчко, Орашье, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогошче, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илиджа, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какани и Бихаче.

"Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход Сепак в Зворнике 31 января в 7 часов 18 минут. Два дня спустя, 2 февраля, около 12 часов 20 минут, Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно их обнаружила", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Титаренко удалось скрыться. Полицейские подозревают, что он въехал в Венгрию днем позже.

У задержанных правоохранители изъяли около 100 тысяч марок. Остальные деньги исчезли.

Ранее сообщалось, что в Черногории троих украинцев подозревают в краже денег из банкоматов в городах Будва, Тиват и Подгорица. Они сумели украсть 138 тысяч евро.

Двое мужчин пытались взломать банкомат ломом и отверткой

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