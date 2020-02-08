Стрельба в Таиланде: 20 жертв и более 30 раненых
Преступник, который является профессиональным военным, сначала расстрелял сослуживцев в части, а затем открыл огонь на улице. После этого он скрылся в торговом центре, где удерживал заложников.
Число жертв инцидента со стрельбой в городе Накхон Ратчасима в Таиланде достигло 20 человек, еще 31 человек получил ранения. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Анутин Чанивиракул.
Как уточнила министр, 16 человек погибли во время стрельбы, которая началась в военной части, а затем продолжилась в торговом центре. Еще четыре человека скончались в больнице.
По информации Минобороны Таиланда, 34-летний стрелок - сержант сухопутных войск. Он профессиональный военный, инструктор по стрельбе и снайпер, прошедший подготовку по программе сил спецназначения.
Ранее мужчина расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим.
Затем преступник скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.
Спецназ штурмовал четрырехэтажное здание ТЦ Terminal 21. Перед этим из него вывели более тысячи человек.
По данным СМИ, стрелок сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов.
Он вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся.
Покидая здание ТЦ, мужчина убил одного спецназовца, еще один боец ранен.
Cмотрите фотогалерею: Стрельба в Таиланде: 20 жертв и более 30 раненых
Gunfire can be heard from the #Terminal21 shopping mall in #Korat, Thailand, as security forces move in to confront the mass shooter.https://t.co/5n7p3apFw6 pic.twitter.com/Wn3BZSYbK2— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 8, 2020
Напомним, в декабре прошлого года на территории базы ВМС США неподалеку от Гонолулу моряк открыл стрельбу, ранил троих людей и покончил с собой.
Позже двое пострадавших скончались в больнице.
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