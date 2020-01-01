В Афганистане обстреляли военных США

Американские военные подверглись вооруженной атаке в афганской провинции Нангархар. По данным СМИ, есть пострадавшие.

Военнослужащие США и Афганистана попали под обстрел во время проведения совместной операции в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетт.

"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, попали под прямой обстрел 8 февраля. Мы анализируем ситуацию", - говорится в заявлении офицера.

По информации AFP cо ссылкой на неназванного афганского чиновника, в результате инцидента есть пострадавшие и за ними были направлены несколько вертолетов. Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение. Напомним, в конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение взяло на себя движение Талибан. Однако впоследствии командование США заявило, что воздушное судно разбилось из-за технических проблем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet