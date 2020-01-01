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В Афганистане обстреляли военных США

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Американские военные подверглись вооруженной атаке в афганской провинции Нангархар. По данным СМИ, есть пострадавшие.
Военные США в Афганистане (архивное фото)
Военные США в Афганистане (архивное фото)
 
Военнослужащие США и Афганистана попали под обстрел во время проведения совместной операции в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетт.
 
"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, попали под прямой обстрел 8 февраля. Мы анализируем ситуацию", - говорится в заявлении офицера.
 
По информации AFP cо ссылкой на неназванного афганского чиновника, в результате инцидента есть пострадавшие и за ними были направлены несколько вертолетов.
 
Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.
 
Напомним, в конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение взяло на себя движение Талибан.
 
Однако впоследствии командование США заявило, что воздушное судно разбилось из-за технических проблем.

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Теги: Афганистан, США, военные, обстрел, армия США
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Источник: korrespondent.net

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