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В Таиланде при стрельбе в ТЦ погиб спецназовец

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Число жертв военного, который расстрелял сослуживцев и прохожих, а затем скрылся в торговом центре, достигло 21 человека.
В Таиланде во время перестрелки в ТЦ погиб спецназовец
В Таиланде во время перестрелки в ТЦ погиб спецназовец
 
В результате перестрелки в торговом центре Terminal 21 города Накхонратчасима (Корат) погиб боец спецподразделения полиции. Об этом 9 февраля в эфире телеканала Thai PBS сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.
 
По его словам, сотрудник полиции из отряда специального назначения погиб в перестрелке в торговом центре.
 
"Он стал 21-м человеком, погибшим от рук преступника", - уточнил Чанвиракун.
 
Министр также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.
 
По данным СМИ, со стороны ТЦ, на территории которого идет операция по задержанию стрелка, слышны звуки автоматных очередей и взрывы.
 
Военнослужащие не исключают, что злоумышленник все еще может оставаться на территории заведения.
 
Напомним, 8 февраля военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из частей города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим.
 
Затем преступник скрылся в торговом центре, где удерживал заложников.
 
Здание ТЦ штурмовал спецназ. По неподтвержденной информации, стрелок сумел покинуть здание, устроив пожар.
 

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Теги: Таиланд, стрельба, спецназ, военный, нападение, торговый центр, Стрелок
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Источник: РИА Новости

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