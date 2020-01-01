В Таиланде при стрельбе в ТЦ погиб спецназовец

Число жертв военного, который расстрелял сослуживцев и прохожих, а затем скрылся в торговом центре, достигло 21 человека.

В Таиланде во время перестрелки в ТЦ погиб спецназовец

В результате перестрелки в торговом центре Terminal 21 города Накхонратчасима (Корат) погиб боец спецподразделения полиции. Об этом 9 февраля в эфире телеканала Thai PBS сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

По его словам, сотрудник полиции из отряда специального назначения погиб в перестрелке в торговом центре.

"Он стал 21-м человеком, погибшим от рук преступника", - уточнил Чанвиракун.

Министр также сообщил, что, по некоторым признакам, в торговом центре все еще могут оставаться гражданские лица, в том числе раненые, которые не могут самостоятельно покинуть здание.

По данным СМИ, со стороны ТЦ, на территории которого идет операция по задержанию стрелка, слышны звуки автоматных очередей и взрывы.

Военнослужащие не исключают, что злоумышленник все еще может оставаться на территории заведения.

Напомним, 8 февраля военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из частей города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим.

Затем преступник скрылся в торговом центре, где удерживал заложников.

Здание ТЦ штурмовал спецназ. По неподтвержденной информации, стрелок сумел покинуть здание, устроив пожар.

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