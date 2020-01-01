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Глава дипломатии ЕС извинился перед климатическими активистами

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Накануне Жозеп Боррель заявил о "синдроме Греты" и выразил сомнение, что молодые люди понимают цену мер против изменения климата.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
 
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель принес извинения юным активистам, выступающим за сохранение климата.
 
"Я хочу извиниться перед всеми, кто, возможно, почувствовал себя оскорбленным моей неуместной репликой о важном молодежном движении, борющимся с изменениями климата", - написал глава европейской дипломатии в Twitter в субботу, 8 февраля.
 
Накануне Боррель поставил под сомнения серьезность намерений молодых активистов остановить изменения климата, назвав это "синдромом Греты".
 
"Интересно, молодые люди, выходящие на улицы Берлина с требованием принять меры  против изменения климата, осознают стоимость этих мер? И готовы ли они снизить свой уровень жизни, чтобы выплатить компенсации польским шахтерам? Потому что если мы будет по настоящему бороться с изменениями климата, эти люди потеряют потеряют свои рабочие места и потребуется поддержка", - приводит его слова агентство dpa.
 
Высказывания главы европейского внешнеполитического ведомства вызвали волну возмущения.
 
Фракция Зеленые – Европейский свободный альянс заявила 7 февраля в своем Twitter, что "подобные высказывания для представителя Евросоюза неприемлемы".
 
Чуть позже сам Боррель написал в Twitter, что полностью поддерживает молодежное движение, борющееся против изменений климата, которое "вдохновляет политиков и общество".
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: экология, ЕС, климат, активисты, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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