Коронавирус в Китае: число жертв превысило 800

За минувшие сутки скончались 73 человека. Подтверждены более 31 тысячи случаев заражения 2019-nCoV.

В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек, заражены более 37 тысяч человек. Об этом 9 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"По состоянию на полночь 8 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил из 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 37 198 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 33 738 человек (6188 человек находится в тяжелом состоянии), 2649 человек выписаны из больниц и 811 скончались ", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки в Китае скончались 89 человек и выявлены 2,6 тысячи новых случаев заболевания.



Отдельно в Гонконге выявлено 26 подтвержденных случаев заражения (в том числе один человек умер), в Макао - десять и на Тайване - 17.

Кроме того, зарегистрированы еще 28,9 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.





Днем ранее официально Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения в Пекине, в других азиатских странах коронавирусом инфицированы 224 человека, в Европе – 34, в Северной Америке – 19, в Австралии – 15, в других регионах мира – девять человек.Днем ранее официально сообщалось о 772 умерших и 34,5 тысячи заболевших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet