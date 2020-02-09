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Трамп заявил, что уволенный эксперт по Украине "сливал" информацию

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Американский лидер назвал Александра Виндмана недисциплинированным и проблемным в подчинении начальству.
Александр Виндман на слушаниях в Конгрессе США
Александр Виндман на слушаниях в Конгрессе США
 
Президент США Дональд Трамп назвал уволенного из Совета национальной безопасности эксперта по Украине Александра Виндмана недисциплинированным человеком, который "сливал" информацию. Об этом американский лидер написал в Twitter 8 февраля.
 
"Он был очень недисциплинированный, передавал содержание моих "идеальных" звонков некорректно. Его руководитель, которому он был подотчетен, дал ему ужасную оценку, он публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждениями, подчинением начальству и "сливом" информации. Другими словами - вон отсюда", - заявил Трамп.
 
Ранее телеканал CNN сообщил, что Виндмана уволили из Белого дома. Причиной этому стали его показания в рамках процедуры импичмента Трампа.
 
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Теги: Украина, США, Белый Дом, эксперт, Трамп, увольнение, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (0)
Сливной-Бачок    09.02.2020, 04:37
Оценка:  +6
Сливной-Бачок
Вывод один :никогда не доверяй Жи.дам. Это паразиты на теле любой страны которые преданы только деньгам и Израилю.
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