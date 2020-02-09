Трамп заявил, что уволенный эксперт по Украине "сливал" информацию

Американский лидер назвал Александра Виндмана недисциплинированным и проблемным в подчинении начальству.

Президент США Дональд Трамп назвал уволенного из Совета национальной безопасности эксперта по Украине Александра Виндмана недисциплинированным человеком, который "сливал" информацию. Об этом американский лидер написал в Twitter 8 февраля.

"Он был очень недисциплинированный, передавал содержание моих "идеальных" звонков некорректно. Его руководитель, которому он был подотчетен, дал ему ужасную оценку, он публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждениями, подчинением начальству и "сливом" информации. Другими словами - вон отсюда", - заявил Трамп.

....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020