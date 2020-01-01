Стрельба в Таиланде: число жертв достигло 25

Численность пострадавших в результате инцидента превысила 60 человек. Операция по обезвреживанию стрелка продолжается.

В таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий, погибли 25 человек. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Thairath TV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу, 8 февраля.

Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается.

По данным телеканала, в здании могут оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые.

Как уточнил Thai PBS со ссылкой Минздрав Таиланда, число раненных стрелком возросло до 63 человек.

Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников.

После перестрелки мужчина покинул здание ТЦ, однако с его территории он уйти не мог - все улицы, прилегающие к зданию, перекрыты правоохранителями.

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