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Стрельба в Таиланде: число жертв достигло 25

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Численность пострадавших в результате инцидента превысила 60 человек. Операция по обезвреживанию стрелка продолжается.
В Таиланде проходит операция по обезвреживанию стрелка
В Таиланде проходит операция по обезвреживанию стрелка
 
В таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий, погибли 25 человек. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Thairath TV со ссылкой на полицию.
 
Отмечается, что четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу, 8 февраля.
 
Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается.
 
По данным телеканала, в здании могут оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые.
 
Как уточнил Thai PBS со ссылкой  Минздрав Таиланда, число раненных стрелком возросло до 63 человек.
 
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 33 пострадавших.

Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников

После перестрелки мужчина покинул здание ТЦ, однако с его территории он уйти не мог - все улицы, прилегающие к зданию, перекрыты правоохранителями.

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Теги: Таиланд, стрельба, перестрелка, погибли, Стрелок, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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