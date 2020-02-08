При обстреле в Афганистане погибли солдаты США - СМИ

По неподтвержденной информации, военнослужащие США и Афганистана вступили в перестрелку во время выполнения совместной операции.

В результате обстрела в афганской провинции Нангархар погибли не менее пяти американских солдат. Об этом 8 февраля сообщило издание The New York Times

По информации афганских источников газеты, в результате обстрела погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана.

Как сообщил представитель вооруженных сил США, под атаку попали, по меньшей мере, шесть американских солдат. Число скончавшихся он не уточнил.

При этом у издания есть информация, что военнослужащие США и Афганистана вступили в перестрелку во время выполнения совместной операции к востоку от Кабула. Но пока нет ясности относительно того, почему стороны открыли огонь и имел ли место конфликт между ними.

Не уточняется также, причастны ли к произошедшему боевики радикального движения Талибан.

Раннее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу

Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.