При обстреле в Афганистане погибли солдаты США - СМИ
По неподтвержденной информации, военнослужащие США и Афганистана вступили в перестрелку во время выполнения совместной операции.
В результате обстрела в афганской провинции Нангархар погибли не менее пяти американских солдат. Об этом 8 февраля сообщило издание The New York Times.
По информации афганских источников газеты, в результате обстрела погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана.
Как сообщил представитель вооруженных сил США, под атаку попали, по меньшей мере, шесть американских солдат. Число скончавшихся он не уточнил.
При этом у издания есть информация, что военнослужащие США и Афганистана вступили в перестрелку во время выполнения совместной операции к востоку от Кабула. Но пока нет ясности относительно того, почему стороны открыли огонь и имел ли место конфликт между ними.
Не уточняется также, причастны ли к произошедшему боевики радикального движения Талибан.
Раннее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу.
Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.
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