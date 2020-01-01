В Таиланде ликвидировали военного, который устроил стрельбу

Сержанта таиландской армии уничтожили во время спецоперации в торговом центре, где он укрылся после нападений на сослуживцев и прохожих.

Полиция Таиланда ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу

Корреспондент