В Таиланде ликвидировали военного, который устроил стрельбу
Сержанта таиландской армии уничтожили во время спецоперации в торговом центре, где он укрылся после нападений на сослуживцев и прохожих.
Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда заявил о ликвидации стрелка, убившего в более 20 человек в городе Накхонратчасима. Об этом 9 февраля сообщил телеканал Thairath TV.
"Операция закончена, преступник ликвидирован", - заявил генерал.
По информации Reuters, стрелок был уничтожен на территории торгового центра. Источники агентства указали, что полиция ликвидировала преступника и спасла восемь заложников, некоторые из которых были ранены.
Как пишет The Bangkok Post, во время перестрелки пострадали еще три силовика.
Преступник скрывался от стражей порядка более 17 часов.
Его личность установили - это 32-летник младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.
Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников.
По последним данным, в результате инцидента погибли 25 человек и 63 получили ранения.
При этом по данным властей страны, погибли 20 человек и 42 получили ранения.
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