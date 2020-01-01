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В Китае коронавирус получил временное название NCP

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ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
В Китае продолжает распространяться новый коронавирус
В Китае продолжает распространяться новый коронавирус
 
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Об этом 9 февраля сообщил государственный комитет по здравоохранению КНР.
 
"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", - говорится в сообщении комитета.
 
Напомним, в конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором вспышку нового коронавируса в Китае признали чрезвычайной ситуацией международного значения.
 
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы – сокращение от "новый тип коронавируса".
 
Решение о постоянном официальном названии пока не принято, оно будет определено позже посредством международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).
 
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, заражены более 37 тысяч человек.

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Теги: Китай, ВОЗ, название, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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