В Китае коронавирус получил временное название NCP
ВОЗ постоянного официального международного названия новому заболеванию пока не дала.
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Об этом 9 февраля сообщил государственный комитет по здравоохранению КНР.
"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", - говорится в сообщении комитета.
Напомним, в конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором вспышку нового коронавируса в Китае признали чрезвычайной ситуацией международного значения.
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы – сокращение от "новый тип коронавируса".
Решение о постоянном официальном названии пока не принято, оно будет определено позже посредством международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, заражены более 37 тысяч человек.
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