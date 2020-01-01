Израиль в рамках "сделки века" составляет карту Западного берега

Израильский премьер рассказал о подготовке карт земель, которые аннексирует в соответствии с мирным планом США.

Израиль начал подготовку карт земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью страны в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом 8 февраля завил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post

По словам Нетаньяху, специально созданный для этих целей израильско-американский комитет уже находится в "середине процесса составления карты", и это "не займет много времени".

"Это 800 квадратных километров. Мы ждали с 1967 года, не стоит придавать значения ожиданию еще в несколько недел", - подчеркнул израильский премьер.

Нетаньяху также уточнил, что только он сможет обеспечить американское признание суверенитета Израиля над поселениями долины реки Иордан и Западного берега.

"Сделка века" предусматривает создание Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. При этом Израиль распространит свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии.

Палестина не поддержала план урегулирования США.

В ЕС также отказались признавать суверенитет Израиля над спорными территориями на Западном берегу реки Иордан

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