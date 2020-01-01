Стрельба в Афганистане: США назвали число погибших военных

Огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана открыл человек в афганской форме.

В результате обстрела в афганской провинции Нангархар погибли два американских военных, еще шестеро получили ранения. Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане полковника Сонни Леггетта.

"Два военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар", - отметил он, добавив, что пострадавшим военнослужащим оказывают первую помощь на американской базе.

"Согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана. Мы все еще собираем информацию, причины и мотив нападения на данный момент неизвестны", - подчеркнул полковник, указав, что проводится расследование.

Ранее СМИ сообщили о перестрелке военных США и Афганистана во время совместной операции. Отмечалось, что погибли пять американцев и шесть афганцев.

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