Бойня в Таиланде: назван мотив стрелка

Военный устроил стрельбу из-за личных проблем, заявил премьер. Жертвами бойни стали 26 человек.

Военный убил по меньшей мере 26 человек

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу в воскресенье, 9 февраля, назвал мотив стрелка, устроившего бойню в торговом центре в городе Накхонратчасима, сообщает Reuters.

По его словам, военный открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.

По словам премьера, в результате стрельбы по меньшей мере 26 человек погибли, еще 57 получили ранения. Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны.

Ранее официально сообщалось о гибели 20 человек и 42 раненых.

Во время спецоперации стрелка ликвидировала полиция . Его личность установили - это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.

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