Бойня в Таиланде: назван мотив стрелка
Военный устроил стрельбу из-за личных проблем, заявил премьер. Жертвами бойни стали 26 человек.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу в воскресенье, 9 февраля, назвал мотив стрелка, устроившего бойню в торговом центре в городе Накхонратчасима, сообщает Reuters.
По его словам, военный открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.
По словам премьера, в результате стрельбы по меньшей мере 26 человек погибли, еще 57 получили ранения. Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны.
Ранее официально сообщалось о гибели 20 человек и 42 раненых.
Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников.
Во время спецоперации стрелка ликвидировала полиция. Его личность установили - это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.
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