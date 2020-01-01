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Бойня в Таиланде: назван мотив стрелка

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Военный устроил стрельбу из-за личных проблем, заявил премьер. Жертвами бойни стали 26 человек.
Военный убил по меньшей мере 26 человек
Военный убил по меньшей мере 26 человек

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Очу в воскресенье, 9 февраля, назвал мотив стрелка, устроившего бойню в торговом центре в городе Накхонратчасима, сообщает Reuters.

По его словам, военный открыл огонь по людям из-за личных проблем, связанных с обманом при продаже дома.

По словам премьера, в результате стрельбы по меньшей мере 26 человек погибли, еще 57 получили ранения. Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 - выписаны. 

Ранее официально сообщалось о гибели 20 человек и 42 раненых.

Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников
 
Во время спецоперации стрелка ликвидировала полиция. Его личность установили - это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.
 

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Теги: Таиланд, стрельба, убийство, военные
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Источник: korrespondent.net

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