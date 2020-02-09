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В Африке голодают 239 миллионов человек - ООН

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В организации обсудили видят преодоление массового голода в Африке за счет использования недооцененного потенциала сельского хозяйства.
В Африке голодаюет почти четверть миллиарда людей
В Африке голодаюет почти четверть миллиарда людей
DW
В Африке к югу от Сахары страдают от голода и недоедания 239 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает  Синьхуа.
 
 
"239 млн человек в субсахарской Африке страдают от голода и недоедания ... Мир и безопасность составляют единственный способ свести эту цифру к нулю. Заставишь пушки замолчать благодаря совместной работе во имя мира и развития", - заявила замглавы ФАО Мария Хелена Семедий на полях 33-й очередной сессии Исполнительного совета Африканского союза в Аддис-Абебе.
 
Она отметила, что цели ООН в области устойчивого развития включают несколько ключевых задач, в том числе резкое снижение количества людей, страдающих от бедности, голода и недоедания в Африке.
 
"Цели в области устойчивого развития направлены на ускорение прогресса в деле искоренения нищеты, голода и недоедания за счет использования недооцененного потенциала сельского хозяйства - чтобы активизировать усилия отдельных стран для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - подчеркнула замглавы ФАО.
 
Как сообщалось, по данным ООН, в Северной Корее страдают от недоедания 11 миллионов человек - половина населения страны.
 

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Теги: ООН, Африка, голод
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Источник: korrespondent.net

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