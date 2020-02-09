Бойня в Таиланде: В ТЦ нашли базу стрелка. 18+

"Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" ("Дешево и хорошо") в нижнем подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей", - говорится в сообщении.

В частности отмечается, что устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, он заставил многих поверить, что ему удалось покинуть здание.

"На самом деле он здания не покидал, а вернулся в кладовую. В соседней с кладовой комнате находились раненые гражданские лица, некоторые из них погибли. В силу невозможности захватить стрелка живым он был ликвидирован в ходе боестолкновения в подвальном этаже здания", - сообщает полиция.

Они опубликовали видео последнего этапа операции, которая длилась 17 часов: спецназовцы концентрированным синхронным огнем из автоматического оружия уничтожают стрелка, одновременно открыв огонь очередями с площадки эскалатора, расположенной на этаж выше, во втором подвальном этаже.