Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бойня в Таиланде: В ТЦ нашли базу стрелка. 18+

Комментариев: 1
Устроивший бойню военный оборудовал базу в кладовой магазина и оттуда совершал вылазки, считает полиция.
Операция по ликвидации стрелка продолжалась 17 часов
Операция по ликвидации стрелка продолжалась 17 часов
facebook.com/?????????????-Police-Thailand-News
Устроивший стрельбу в Таиланде старший сержант сухопутных войск Чакрапхан Тхомма оборудовал базу в подвальном этаже торгового центра города Накхонратчасима. Об этом сообщает полицейское управление по борьбе с преступностью в Facebook.
 
"Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" ("Дешево и хорошо") в нижнем подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей", - говорится в сообщении.
 
В частности отмечается, что устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, он заставил многих поверить, что ему удалось покинуть здание.
 
"На самом деле он здания не покидал, а вернулся в кладовую. В соседней с кладовой комнате находились раненые гражданские лица, некоторые из них погибли. В силу невозможности захватить стрелка живым он был ликвидирован в ходе боестолкновения в подвальном этаже здания", - сообщает полиция.
 
Они опубликовали видео последнего этапа операции, которая длилась 17 часов: спецназовцы концентрированным синхронным огнем из автоматического оружия уничтожают стрелка, одновременно открыв огонь очередями с площадки эскалатора, расположенной на этаж выше, во втором подвальном этаже.
 
 
После ликвидации преступника полицейские и армейские специалисты по разминированию приступили к обследованию здания торгового центра: ни на теле застреленного преступника, ни рядом с ним не оказалось ручных гранат и мин, которые он украл с оружейного склада своей части.
 
 
 
Ранее сообщалось, что вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников
 
По последним данным, в результате стрельбы погибли 26 человек, 57 были ранены.
 
Мотивом бойни называются личные проблемы, связанные с обманом при продаже дома.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Таиланд, видео, фото, стрельба, убийство, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    09.02.2020, 11:14
Оценка:  +4
wahmurkadurnaya
Цей зебіл чимось нагадує Нєлоха. Знав, падло невірне, що пристрелять, як собаку, але наполегливо серев і серев.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь