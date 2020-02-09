Бойня в Таиланде: В ТЦ нашли базу стрелка. 18+
Устроивший бойню военный оборудовал базу в кладовой магазина и оттуда совершал вылазки, считает полиция.
Устроивший стрельбу в Таиланде старший сержант сухопутных войск Чакрапхан Тхомма оборудовал базу в подвальном этаже торгового центра города Накхонратчасима. Об этом сообщает полицейское управление по борьбе с преступностью в Facebook.
"Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" ("Дешево и хорошо") в нижнем подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей", - говорится в сообщении.
В частности отмечается, что устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, он заставил многих поверить, что ему удалось покинуть здание.
"На самом деле он здания не покидал, а вернулся в кладовую. В соседней с кладовой комнате находились раненые гражданские лица, некоторые из них погибли. В силу невозможности захватить стрелка живым он был ликвидирован в ходе боестолкновения в подвальном этаже здания", - сообщает полиция.
Они опубликовали видео последнего этапа операции, которая длилась 17 часов: спецназовцы концентрированным синхронным огнем из автоматического оружия уничтожают стрелка, одновременно открыв огонь очередями с площадки эскалатора, расположенной на этаж выше, во втором подвальном этаже.
После ликвидации преступника полицейские и армейские специалисты по разминированию приступили к обследованию здания торгового центра: ни на теле застреленного преступника, ни рядом с ним не оказалось ручных гранат и мин, которые он украл с оружейного склада своей части.
Cмотрите фотогалерею: Бойня в Таиланде: В ТЦ нашли базу стрелка. 18+
Ранее сообщалось, что вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 26 человек, 57 были ранены.
Мотивом бойни называются личные проблемы, связанные с обманом при продаже дома.
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