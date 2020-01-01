Выросло число жертв бойни в Таиланде - СМИ
Жертвами стрельбы стали 30 человек, узнали СМИ. Ранее сообщалось о гибели 27 человек. включая стрелка.
Жертвами стрельбы в тайском городе Накхонратчасима стали по меньшей мере 30 человек, еще 58 были ранены, сообщает Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы.
Ранее премьер-министр страны Прают Чан-Оча заявил, что при стрельбе "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения".
Тем временем полиция обнаружила угнанный военным автомобиль с оружием.
Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников. Он был ликвидирован в ходе 17-часовой операции.
Мотивом бойни называются личные проблемы, связанные с обманом при продаже дома.
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