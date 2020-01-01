Выросло число жертв бойни в Таиланде - СМИ

Жертвами стрельбы стали 30 человек, узнали СМИ. Ранее сообщалось о гибели 27 человек. включая стрелка.

Жертвами стрельбы в тайском городе Накхонратчасима стали по меньшей мере 30 человек, еще 58 были ранены, сообщает Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы.

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