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Выросло число жертв бойни в Таиланде - СМИ

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Жертвами стрельбы стали 30 человек, узнали СМИ. Ранее сообщалось о гибели 27 человек. включая стрелка.
Угнанный стрелком автомобиль с оружием
Угнанный стрелком автомобиль с оружием
facebook.com/?????????????-Police-Thailand-News

Жертвами стрельбы в тайском городе Накхонратчасима стали по меньшей мере 30 человек, еще 58 были ранены, сообщает Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы.

Ранее премьер-министр страны Прают Чан-Оча заявил, что при стрельбе "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения".

Тем временем полиция обнаружила угнанный военным автомобиль с оружием.

Напомним, вооруженный военнослужащий расстрелял сослуживцев и угнал автомобиль в одной из армейских частей на северо-востоке Таиланда. Разъезжая по городу, он открыл огонь по прохожим, а затем скрылся в торговом центре и захватил заложников. Он был ликвидирован в ходе 17-часовой операции.
 
Мотивом бойни называются личные проблемы, связанные с обманом при продаже дома.
 
 

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Теги: Таиланд, оружие, стрельба, убийство, бойня
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Источник: korrespondent.net

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