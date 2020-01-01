В Чехии перевернулся автобус с десятками детей

В результате аварии несколько детей получили ранения, три из них средней степени тяжести.

Неподалеку от города Лоуны в Чехии в воскресенье, 9 февраля, перевернулся двухэтажный автобус, в котором находилось 70 детей. Об этом сообщил представитель полиции Даниэл Витек, пишет ТАСС.

"Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей. Некоторые из них получили ранения, три из которых оцениваются как средней степени тяжести", рассказал представитель полиции.

Водитель автобуса по пока неустановленным причинам не смог справиться с управлением, в результате автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся.

Ранее сообщалось, что в Польше загорелся украинский автобус, пассажиров эвакуировали.

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