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Пассажирский самолет поставил новый скоростной рекорд – СМИ

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Пассажирский Boeing поставил рекорд скорости над Атлантикой. Самолет достиг скорости более 800 миль в час.
Boeing поставил рекорд скорости
Boeing поставил рекорд скорости

Самолет компании British Airways, вероятно, поставил новый рекорд пересечения расстояния от Нью-Йорка до Лондона после достижения скорости более 800 миль в час. Об этом сообщает The Independent.

В субботу и воскресенье рекорды над Атлантикой несколько раз обновлялись в то время, когда шторм Кьяра достиг Британии.

По данным Flightradar24, самолет Boeing 747 компании British Airways, вылетевший в субботу из Нью-Йорка, достиг лондонского Хитроу через 4 часа 56 минут вскоре после 23.20. Он был всего на минуту быстрее, чем рейс Virgin Atlantic, который приземлился в Хитроу несколькими мгновениями позже, и на три минуты быстрее, чем другой самолет Virgin, который прибыл в 5.12 этим утром.

Полеты в обратном направлении занимали более двух с половиной часов.

Самолеты British Airways и Virgin побили предыдущий рекорд на линии Нью-Йорк-Лондон, который принадлежал компании Norwegian, самолет которой добрался до Лондона за 5 часов 13 минут в январе 2018 года. Среднее время в пути между Нью-Йорком и Лондоном составляет около 6 часов 13 минут.

Несмотря на ускорение полетов через Атлантику, шторм Кьяра стал причиной отмены сотни авиарейсов, поездов и паромных сообщений.

Напомним, пассажирский самолет превысил скорость звука. Авиалайнер, совершавший полет из Лос-Анджелеса в Лондон, в течение полета превысил скорость звука.

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Теги: рекорд, самолет, скорость, Boeing, пассажирские перевозки
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Источник: korrespondent.net

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