В Австралии ливни потушили лесной пожар

Ливни потушили лесной пожар в австралийском Новом Южном Уэльсе, который продолжался несколько месяцев.

Мощный ураган прошел через австралийский штат Новый Южный Уэльс, и проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший на протяжении 74 дней, сообщает местный канал 7news.

По данным СМИ, более ста тысяч человек, включая жителей Сиднея, остались без электричества. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация из-за угрозы наводнения.

На данный момент есть сообщения о шести пострадавших в результате разгула стихии. В частности, служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщила о четырех пострадавших: они находились в машине в деловом районе Сиднея, когда на нее упало дерево.

Также известно о спасении подростка, который оказался в ловушке и прождал помощи два часа, находясь в воде по пояс. Еще одного молодого человека достали из воды после того, как его каноэ перевернулось во время сплава.

Just after 1:30pm today NSW Ambulance were called to reports of a tree that had fallen on a car in the city. Paramedics treated 4 passengers in the car for neck pain and spinal precautions and transported them to hospital in stable conditions. #nswrain pic.twitter.com/WcgKqg0AOx — NSW Ambulance (@NSWAmbulance) February 9, 2020

Согласно сообщению канала 9news, у берегов Сиднея во время шторма высота волн достигала 13,9 метров.

Ранее сообщалось, что в Австралии идут рекордные за 20 лет дожди. Местные пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров в ближайшие дни.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить. Выгорели миллионы гектаров земли, уничтожены более двух тысяч домов.

