На Великобританию обрушился мощный ураган

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 144 км/ч. Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.

В Великобритании объявлен желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган Киара, сообщает ВВС.

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях. Многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England поместила фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

It's getting windy. A lucky escape for this lorry driver on the #A20 heading for Dover, he was helped out by our traffic officers. If you must travel, plan ahead, watch for fallen trees, flying cones or debris, and drive safely. Be careful out there folks #StormCiara pic.twitter.com/8U7jTWCWla — Highways England (@HighwaysEngland) February 9, 2020

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви.

Ранее сообщалось, что аэропорт Франкфурта отменил 150 рейсов из-за урагана Забине. В связи с непогодой были отменены около 150 авиарейсов из почти 1200 запланированных на понедельник, 10 февраля.

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