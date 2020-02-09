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На Великобританию обрушился мощный ураган

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Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 144 км/ч. Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.
В Британии бушует ураган
В Британии бушует ураган
twitter.com/HighwaysEngland

В Великобритании объявлен желтый уровень опасности в связи с мощным штормовым ветром и ливнями, которые в воскресенье принес ураган Киара, сообщает ВВС.

Скорость ветра, по данным синоптиков, превышает 90 м/ч (144 км/ч). Есть опасность серьезных наводнений во многих частях страны.

Многие авиакомпании, включая British Airways, отменили свои международные и внутренние рейсы или значительно сократили их число. Временно приостановлено паромное сообщение на различных направлениях. Многие поезда отменены или ходят с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев.

Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England поместила фото падающего от ветра грузовика, водитель которого отделался легким испугом.

Королева Елизавета Вторая, находящаяся в своей резиденции в Сандрингеме в графстве Норфолк, из-за погоды отказалась от воскресного посещения церкви.

Ранее сообщалось, что аэропорт Франкфурта отменил 150 рейсов из-за урагана Забине. В связи с непогодой были отменены около 150 авиарейсов из почти 1200 запланированных на понедельник, 10 февраля.

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Теги: Британия, видео, ураган, Великобритания, непогода
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Источник: korrespondent.net

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