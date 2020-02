Рекорд по скорости пассажирского Boeing: подробности

Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану. Скорость Boeing относительно земли достигла 1327 километров в час.

Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, совершил перелет за рекордные для этого маршрута 4 часа 56 минут благодаря сильному попутному ветру. Об этом сообщает RFI.

Как следует из данных сайта Flightradar24, скорость самолета относительно земли достигла 1327 километров в час, что позволило рейсу сэкономить 1 час 20 минут и приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу раньше положенного.

При этом истинная скорость самолета относительно воздуха не превысила скорость звука (на высоте 11 километров она составляет около 1050 километров в час), которая является критической для пассажирских лайнеров.

Быстрее между этими городами пассажиров перевозил только сверхзвуковой Concorde, скорость которого достигала 2300 километров в час.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

Преодолеть менее чем за пять часов 5 500 километров, которые разделяют Лондон и Нью-Йорк, пилотам удалось благодаря мощному урагану, который обрушился на Великобританию.

Однако пассажирам, летящим в обратном направлении, не повезло. Их полет растянулся до 7,5 часа. Стоит отметить, что сотни рейсов над Атлантикой были отменены.

Предыдущий рекорд на этом маршруте принадлежал самолету компании Norwegian Air, который совершил перелет между Лондоном и Нью-Йорком за 5 часов 13 минут в 2018 году. Быстрее летали только сверхзвуковые лайнеры Concorde, выведенные из эксплуатации в 2003 году.

