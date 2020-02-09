ВОЗ отправила экспертов в Китай из-за коронавируса
В охваченный эпидемией коронавируса Китай отправилась передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
"Мы проводили в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по коронавирусу 2019nCov", – написал он вечером 9 февраля.
I’ve just been at the airport seeing off members of an advance team for the @WHO-led #2019nCoV international expert mission to #China, led by Dr Bruce Aylward, veteran of past public health emergencies.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020
Напомним, по последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, заражены более 37 тысяч человек.
В конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором вспышку нового коронавируса в Китае признали чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент