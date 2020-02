ВОЗ отправила экспертов в Китай из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.



"Мы проводили в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по коронавирусу 2019nCov", – написал он вечером 9 февраля.

I’ve just been at the airport seeing off members of an advance team for the @WHO-led #2019nCoV international expert mission to #China, led by Dr Bruce Aylward, veteran of past public health emergencies.