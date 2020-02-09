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ВОЗ отправила экспертов в Китай из-за коронавируса

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В охваченный эпидемией коронавируса Китай отправилась передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.
Количество погибших от коронавируса в Китае растет
Количество погибших от коронавируса в Китае растет
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.

"Мы проводили в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по коронавирусу 2019nCov", – написал он вечером 9 февраля.



Напомним, по последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, заражены более 37 тысяч человек.

В конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором вспышку нового коронавируса в Китае признали чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Теги: Китай, ВОЗ, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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