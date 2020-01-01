Джо уже не тот. Байден проваливает выборы в США

Джо Байден, которого считали самым мощным кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах в США, проиграл праймериз уже во втором штате подряд.

В США полным ходом идет борьба за выдвижение в президенты от каждой из партий. В каждом штате проходят кокусы и праймериз. С республиканцами все понятно там кандидат один – действующий президент Дональд Трамп. А вот среди демократов закручивается лихой сюжет.

Главный фаворит гонки, бывший вице-президент Джо Байден проиграл уже вторые праймериз подряд. Что так подкосило старину Джо?

Под знаком Сандерса

Праймериз прошли в двух штатах – Айове и Нью-Гемпшире. И там, и там победил сенатор из Вермонта Берни Сандерс, оставив на втором месте бывшего мэра города Саут-Бенд, штат Индиана, Пита Буттиджича.

А вот Джо Байден отстал очень сильно. Бывший вице-президент занял только пятое место в Нью-Гемпшире. Еще три недели назад Байден лидировал в экзит-поллах по штату. И электорат, как оказалось, был постарше и менее либеральным, чем в 2016. Байдену остался последний шанс выбиться в Южной Каролине, и именно там он был во вторник, 11 февраля, вечером вместо ожидания результатов в Нью-Гемпшире. "Это еще не конец. Мы только начинаем", - сказал он.

"Во время кампании 2016 года даже демократы считали Сандерса слишком левым и радикальным претендентом, - говорит политолог, профессор университета Стони-Брук Джонатан Сандерс. - Но, похоже, Байден совершил слишком много ошибок, и, как это было в свое время с Хиллари Клинтон, он не нравится даже самым ярым сторонникам Демократической партии".

В США Берни Сандерса действительно считают социалистом. Его противники постоянно напоминают о том, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х провел 10 дней в поездке по Советскому Союзу, проведя именно в этой стране свой "медовый месяц".

Сандерс уже даже назвал результаты голосования в Нью-Гемпшире "началом конца Трампа".

EPA Берни настроен решительно

Новая тактика

Байден провел перестановки в штабе и стал жестко критиковать своих главных конкурентов по партии, хотя принципиально отказывался от "грязной" тактики.

Особенно заметными стали атаки Байдена на Пита Бутеджеджа, который борется за тот же умеренный электорат. На прошлой неделе штаб Байдена запустил в соцсетях рекламу, которая высмеивала достижения бывшего мэра, когда тот управлял небольшим городом Саус-Бенд, и намекала на расистские взгляды молодого политика.

Учитывая результат в Нью-Гемпшире, где Бутеджедж опередил Байдена почти втрое - реклама не помогла. Но новая тактика Байдена добавляет проблем демократам. Их борьба друг против друга уменьшает доверие общества - и в итоге точно не поможет им победить Трампа.

Минус два

Результаты голосования в штате Нью-Гемпшир заставили двух претендентов на президентский пост заявить о своем отказе от участия в предвыборной гонке. Об этом официально сообщили предприниматель Эндрю Янг и сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет. Таким образом, в следующих предварительных выборах будут участвовать только девять представителей Демократической партии.

Значение для Украины

В администрации президента Барака Обамы Джо Байден фактически отвечал за украинское направление внешней политики США. За это время он совершил несколько визитов в Украину.

Именно по требованию Байдена в Украин уволили Генпрокурора Виктора Шокина. Позже этот факт в свою пользу пытался использовать Дональд Трамп, видя в Байдене главного конкурента на выборах.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где президент США упоминал тему с Байденом, привела к началу расследования в рамках импичмента в американском Конгрессе. 5 февраля Сенат оправдал президента США по этому делу.

Что будет дальше

З марта в игру вступит миллиардер Майкл Блумберг. Он пропустил праймериз в первых четырех штатах, а взамен засыпал беспрецедентными объемами денег 14 штатов "супервторника", голосования в которых состоится 3 марта и является крайне важным на пути к номинации.

Миллиардер уже потратил на телевизионную, радио и диджитал-рекламу, фокусированную на этих штатах, 300 миллионов долларов и недавно пообещал удвоить эту сумму.

Блумберг играет на том, что электоральном поле, что и Байден.