В сети показали, как турецкие военные обстреляли силы Асада из РСЗО

Позиции сил Башара Асада в недавно захваченном городе Кафр-Калбин подверглись сильным обстрелам.

Турецкие военные обстреляли позиции сирийской армии на юго-западе провинции Алеппо после ее продвижения к западу от шоссе Алеппо-Дамаск (М-5). Об этом сообщает Al Masdar News, в среду, 12 февраля.

Отмечается, что позиции сил Башара Асада в недавно захваченном городе Кафр-Калбин подверглись сильным обстрелам.

Данных о пострадавших пока нет. В сети уже появилось видео обстрелов турецкой реактивной артиллерии.

SYRIA: Footage from @MGhorab3 shows Turkish rocket artillery targeting government positions in Syria this afternoon. pic.twitter.com/UW5Rq1kntX — Conflict News (@Conflicts) February 12, 2020

В свою очередь журналист Bild Юлиан Репке отметил, что турки ведут обстрелы из РСЗО Т-122 Sakarya.

"Теперь это межгосударственная война", – констатировал журналист в Twitter.

Ранее в среду стало известно, что Турция направила дополнительные войска в Сирию. Они направляются в западные районы провинции Алеппо.

Как известно, сирийская армия при поддержке авиации России ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе, которые пользуются поддержкой Турции. За несколько дней в результате ударов погибли 14 турецких военных. Анкара заявляет о нейтрализации сотен сирийских солдат.

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