Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Совбез ООН утвердил резолюцию по Ливии

Комментариев: 0
Проект документа, подготовленный Великобританией, поддерживает решения берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.
Заседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
 
Совбез ООН принял резолюцию, предложенную Великобританией, которая закрепляет итоги берлинской конференции по Ливии. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщило агентство Интерфакс.
 
Отмечается, что документ поддержали 14 стран. РФ при голосовании воздержалась.
 
Проект резолюции поддерживает решения берлинской конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года, и подтверждает необходимость прекращения огня в стране при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.
 
Авторы документа настаивают на полном соблюдении оружейного эмбарго ООН в Ливии. Также в нем упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.
 
Кроме того, в проекте резолюции упоминается обещание участников берлинской конференции воздержаться от вмешательства в ливийский конфликт.
 
Напомним, 19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому вопросу, на которой утвердили всеобъемлющий план по урегулированию конфликта.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, Ливия, резолюция, совет безопасности оон, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь