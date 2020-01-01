Совбез ООН утвердил резолюцию по Ливии

Отмечается, что документ поддержали 14 стран. РФ при голосовании воздержалась.

Проект резолюции поддерживает решения берлинской конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года, и подтверждает необходимость прекращения огня в стране при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

Авторы документа настаивают на полном соблюдении оружейного эмбарго ООН в Ливии. Также в нем упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.

Кроме того, в проекте резолюции упоминается обещание участников берлинской конференции воздержаться от вмешательства в ливийский конфликт.