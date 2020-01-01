Совбез ООН утвердил резолюцию по Ливии
Проект документа, подготовленный Великобританией, поддерживает решения берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.
Совбез ООН принял резолюцию, предложенную Великобританией, которая закрепляет итоги берлинской конференции по Ливии. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщило агентство Интерфакс.
Отмечается, что документ поддержали 14 стран. РФ при голосовании воздержалась.
Проект резолюции поддерживает решения берлинской конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года, и подтверждает необходимость прекращения огня в стране при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.
Авторы документа настаивают на полном соблюдении оружейного эмбарго ООН в Ливии. Также в нем упоминается возможность международной операции по контролю над соблюдением режима прекращения огня на ливийской территории.
Кроме того, в проекте резолюции упоминается обещание участников берлинской конференции воздержаться от вмешательства в ливийский конфликт.
Напомним, 19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому вопросу, на которой утвердили всеобъемлющий план по урегулированию конфликта.
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