В Лондоне выявили первый случай заражения COVID-19
В целом по Великобритании это девятый зарегистрированный случай заражения новым коронавирусом.
В Лондоне выявили первый в городе случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом 12 февраля сообщило министерство здравоохранения Великобритании.
"Анализы еще одного пациента в Англии дали положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти", - заявил главный санитарный врач страны Крис Уитти
Отмечается, что новый пациент заразился вирусом в Китае. Сейчас он находится в лондонском специализированном центре Национальной системы здравоохранения.
Ранее люди, заразившиеся новым коронавирусом в других городах страны, уже переводились в лондонские больницы.
По данным Daily Mail, новый пациент - женщина, вероятно, гражданка КНР, несколько дней назад прилетевшая в Лондон.
В настоящий момент в Великобритании на наличие заболевания проверены больше 1750 человек. В стране действуют карантинные центры для британцев, вернувшихся из Уханя.
Напомним, по последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 1113, заражены более 44,6 тысячи человек, выздоровели - 4740.
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