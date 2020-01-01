В Лондоне выявили первый случай заражения COVID-19

В целом по Великобритании это девятый зарегистрированный случай заражения новым коронавирусом.

В столице Великобритании выявили первый случай заражения коронавирусом

В Лондоне выявили первый в городе случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом 12 февраля сообщило министерство здравоохранения Великобритании.

"Анализы еще одного пациента в Англии дали положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти", - заявил главный санитарный врач страны Крис Уитти

Отмечается, что новый пациент заразился вирусом в Китае. Сейчас он находится в лондонском специализированном центре Национальной системы здравоохранения.

Ранее люди, заразившиеся новым коронавирусом в других городах страны, уже переводились в лондонские больницы.

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