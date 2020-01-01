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В Лондоне выявили первый случай заражения COVID-19

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В целом по Великобритании это девятый зарегистрированный случай заражения новым коронавирусом.
В столице Великобритании выявили первый случай заражения коронавирусом
В столице Великобритании выявили первый случай заражения коронавирусом
 
В Лондоне выявили первый в городе случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом 12 февраля сообщило министерство здравоохранения Великобритании.
 
"Анализы еще одного пациента в Англии дали положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти", - заявил главный санитарный врач страны Крис Уитти
 
Отмечается, что новый пациент заразился вирусом в Китае. Сейчас он находится в лондонском специализированном центре Национальной системы здравоохранения.
 
Ранее люди, заразившиеся новым коронавирусом в других городах страны, уже переводились в лондонские больницы. 
 
По данным Daily Mail, новый пациент - женщина, вероятно, гражданка КНР, несколько дней назад прилетевшая в Лондон.
 
В настоящий момент в Великобритании на наличие заболевания проверены больше 1750 человек. В стране действуют карантинные центры для британцев, вернувшихся из Уханя. 
 
 
Напомним, по последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 1113, заражены более 44,6 тысячи человек, выздоровели - 4740.

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Теги: Британия, Лондон, Великобритания, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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